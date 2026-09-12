Drama in Braunschweig
Fan’s Death Causes Utter Horror in the Stadium!
Utter horror at the German second-division match between Eintracht Braunschweig and Dynamo Dresden: A fan of the home team died after collapsing!
The man, reportedly 52 years old, collapsed in the stands just minutes before kickoff. Emergency responders rushed to the scene and—shielded from onlookers by white sheets—began CPR.
To avoid disrupting the emergency responders’ work, the kickoff was even postponed by 15 minutes; after an announcement to that effect, the stadium fell completely silent for a moment...
“Fan Unfortunately Passed Away on the Way to the Hospital!”
In the end, however, the life-saving efforts were not successful; “the Eintracht fan in question sadly passed away on the way to the hospital,” as Eintracht announced on social media.
“Our thoughts and deepest sympathies go out to his family and loved ones! At times like this, soccer takes a back seat!”
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