Silver for Olympic Champion Bontus at the European Kitesurfing Championships

“Absolute Maximum”

The European champion was Gian Stragiotti of Switzerland, while bronze went to Riccardo Pianosi of Italy. For Bontus, who suffered a torn cruciate ligament in April 2025, a medal was already guaranteed after advancing to the “Grand Final.” That’s because kitesurfing dominator Max Maeder from Singapore, though seeded for the final, didn’t factor into the European standings. So Bontus knew, “Now I can take risks and play all my cards,” said the 25-year-old athlete from the Podersdorf Yacht Club. “The silver medal was the absolute best I could have hoped for. It doesn’t get much, much better than that.”