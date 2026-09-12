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Silver for Olympic Champion Bontus at the European Kitesurfing Championships

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12.09.2026 14:43
Valentin Bontus won silver at the European Kitesurfing Championships.
Valentin Bontus won silver at the European Kitesurfing Championships.(Bild: OeSV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kitesurfer Valentin Bontus continues to rack up medals. After winning Olympic gold in Paris in 2024 and two World Championship bronze medals (2024, 2026), the Lower Austrian took silver at the Formula Kite European Championships in Akyaka, Turkey. 

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“It’s my first European Championship medal. I’m super, super happy. I can’t believe we were able to perform so well in our comeback season and here at our main event,” Bontus said jubilantly on Saturday after a “difficult week.”

“Absolute Maximum”
The European champion was Gian Stragiotti of Switzerland, while bronze went to Riccardo Pianosi of Italy. For Bontus, who suffered a torn cruciate ligament in April 2025, a medal was already guaranteed after advancing to the “Grand Final.” That’s because kitesurfing dominator Max Maeder from Singapore, though seeded for the final, didn’t factor into the European standings. So Bontus knew, “Now I can take risks and play all my cards,” said the 25-year-old athlete from the Podersdorf Yacht Club. “The silver medal was the absolute best I could have hoped for. It doesn’t get much, much better than that.”

Now a vacation in Greece is on the agenda before he begins preparing in October for the World Championships in Fortaleza, Brazil, which will take place in January. That’s where the first national qualifying spots for the 2028 Olympics in Los Angeles will be awarded. “Max Maeder and Gian Stragiotti are absolutely top-notch; we’ll have to keep up with them to get under their skin a little more. But I’m completely satisfied with how things went in my comeback season. I can build on that,” said Bontus.

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