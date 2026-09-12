Eine Tourismusschule im Designformat

Die Höhere Tourismusschule (HTS) St. Pölten lädt nach dem Start ins neue Schuljahr zum Infotag. Künftige Schüler will man mit Fächern wie Bar-Entertainment oder Digitales Marketing locken.
Seit Montag drückt der Nachwuchs hierzulande wieder die Schulbank. Auch in der ältesten Tourismusschule Niederösterreichs. Die HTS St. Pölten verbindet Tradition mit Innovation und Kultiviertheit mit dem nötigen Augenzwinkern. Und bietet eine praktische Berufsausbildung mit Diplom oder auch mit Matura.
Schüler in vielen Branchen gefragt
Sowohl in der „Fünfjährigen“ als auch in der dreijährigen Gastgewerbeschule stehen viele Zusatzausbildungen und Schwerpunkte zur Auswahl – dazu zählen etwa Food Design & Bar Entertainment oder Digitales Marketing. Auch die Unternehmerprüfung ist in der Ausbildung inkludiert. „Unsere Schüler sind in vielen Branchen gefragt und haben nahezu eine Jobgarantie“, freut sich Direktor Michael Hörhan über die Perspektiven.
Infotage im November
Wer sich selbst ein Bild von der Höheren Tourismusschule in St. Pölten machen möchte, der hat am 19. und 20. November bei den Infotagen die Möglichkeit dazu. Um Anmeldung unter der Mail office@hts-stp.at wird gebeten. Nähere Informationen unter www.hts-stp.at
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