Eine Tourismusschule im Designformat

Schüler in vielen Branchen gefragt

Sowohl in der „Fünfjährigen“ als auch in der dreijährigen Gastgewerbeschule stehen viele Zusatzausbildungen und Schwerpunkte zur Auswahl – dazu zählen etwa Food Design & Bar Entertainment oder Digitales Marketing. Auch die Unternehmerprüfung ist in der Ausbildung inkludiert. „Unsere Schüler sind in vielen Branchen gefragt und haben nahezu eine Jobgarantie“, freut sich Direktor Michael Hörhan über die Perspektiven.