Bub (12) bei E-Scooter-Sturz schwer verletzt

Eine Fahrt mit dem E-Scooter endete für einen Zwölfjährigen in Gmünd im AKH Linz: Der Bub war ohne Helm unterwegs und zog sich bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Er musste in Tiefschlaf versetzt werden.
Passanten bemerkten am Dienstagmittag auf einem Geh- und Radweg in Gmünd den verunglückten Zwölfjährigen. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.
Der Bub aus dem Bezirk Gmünd war gegen 12.20 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen. Nahe einem Lebensmittelmarkt kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Einen Helm trug der Zwölfjährige laut Polizei nicht.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Der Notarzt versetzte den Buben aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen noch am Unfallort in Tiefschlaf. Anschließend wurde er mit einem Notarzthubschrauber in das AKH Linz geflogen.
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