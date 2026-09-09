27-Year-Old Injured
Attacked by a herd of cattle while emptying trash cans
A 27-year-old employee of a waste management company had a painful end to his workday. As the Afghan man was about to empty trash cans in a pasture, he was attacked by cattle.
On Tuesday around 1:30 p.m., a 27-year-old Afghan man from Steyr was working for a waste management company to empty trash cans in a residential neighborhood in Reichraming.
Animals reacted aggressively
One of the drop-off areas was located within a pasture. As the 27-year-old was about to empty the trash cans, several cattle rapidly approached him. They attacked the Afghan man and injured him to an unspecified degree. After receiving first aid, he was admitted to the Pyhrn-Eisenwurzen Hospital in Steyr.
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