"Infected at Home"
Legionella: 82-Year-Old Woman Dies in Lower Austria
An 82-year-old woman who had been treated at Amstetten Hospital in Lower Austria last week for Legionnaires’ disease has died. The woman lived in an assisted-living facility.
The district administration confirmed the death on Tuesday. Authorities believe it is highly likely that the woman contracted the infection in her apartment. There are no other reported cases in the district. Water samples are currently being analyzed.
In recent weeks, there had been an outbreak of Legionnaires' disease in the greater Linz area. So far, 32 people have fallen ill, and three of them have died. According to data from the Agency for Health and Food Safety (AGES), 419 cases were reported across Austria last year.
Cases of Legionnaires’ disease have also been reported repeatedly in Lower Austria. So far this year, there have been 38 cases. In 2025, there were 74, and in 2024, a total of 63 cases were recorded.
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