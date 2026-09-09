Anna Plochl soll ein eigenes Musical bekommen

Sie sind so etwas wie steirische Nationalheilige, ihre Liebesbeziehung seit eh und je romantisch verklärt: Anna Plochl, die Postmeistertochter aus Aussee, und Erzherzog Johann. Als der Bruder des Kaisers Franz I. 1819 am Ufer des Toplitzsee auf die damals 15-Jährige traf, war der Adelige bereits 37 Jahre alt. Jahrelang harrte sie zuerst in Vordernberg und dann am Brandhof in Gußwerk seiner Rückkehr von Reisen aus Wien und der ganzen Steiermark, bis er sie 1829 endlich heiraten durfte. Es soll eine Liebesheirat gewesen sein. Oder?