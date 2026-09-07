Marchfeld hat auf‘s richtige Schuhwerk gesetzt

„Die Saison ist bekanntlich ein Marathon und kein Sprint“, grinst Marchfeld-Coach Christoph Knirsch – drei Euro ins Phrasenschwein. Dennoch könnte die Metapher wohl kaum passender sein. Denn der Ostligist hat für den Saisonstart scheinbar auf das richtige Schuhwerk gesetzt, lacht aktuell von der Tabellenspitze.



Außenverteidiger als Knipser

Einen großen Anteil daran hat Florian Freissegger. Der 73-fache Zweitliga-Kicker scheint bislang die Schussstiefel an zu haben, führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an – als Außenverteidiger! „Es taugt mir hier richtig, ich gehe in der Rolle voll auf“, schildert der 25-Jährige die Ursache für seine erfolgreichen Wander-Ausflüge zu den gegnerischen Toren.