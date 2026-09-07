Arsonore-Finale in Graz: Pop als Selbstschöpfung

Markus „Bob Mendelsson“ Schirmer beendete die diesjährige Ausgabe des Festivals Arsonore in der Grazer Oper mit einer großen „Love Party“ mit Opulenz wie in Hollywood.
Manch einer ist manchmal ein anderer. Zum Beispiel Markus Schirmer: Im Brotberuf klassischer Pianist, schrieb der Arsonore-Intendant doch tatsächlich jahrelang heimlich als „Bob Mendelsson“ mit Gernot Haas Retro-Pop-Songs für Filme oder Starmania-Sternchen. Eine Selbstschöpfung im besten Sinne des stets mit Make-up und Maske verhüllten Pop-Geschäfts – die nun zum Festivalfinale in der Grazer Oper erstmals live auf ihren Schöpfer traf.
Famos ist dabei das Handwerk. Schirmers Begleitband besteht aus Kapazundern wie Gitarrist Manuel Randi (Herbert Pixner Projekt), Franz Kreimer (EAV) oder Drummerin Janette Williams (ABBA-Musical) und liefert jeden Groove knackig. Mit Fred Owusu, Sandra Pires und Patricia Moreno ist ein Sänger-Trio von Hollywood-Opulenz am Start, das Songs wie „I‘ll Be on Your Side“ (aus „Meine Schwester das Biest“) geschmeidig wie Seide auslegt. Als Gäste mengen der kurdische Lautenspieler Risgar Koshnaw und Akkordeonist Christian Bakanic Ethno bei. Eine gut platzierte Abwechslung, schließlich erinnern die schmissig-generischen „Mendelsson“-Songs vornehmlich an jene 80s-Hits von Whitney Houston bis Earth, Wind and Fire, an die man sich nicht erinnert.
Sehr erhellend singt Schirmer dazwischen eine Italo-Pop-Parodie, in der die Worte nur so klingen, als wären sie Italienisch. Man lernt: Die aus bekannten Floskeln zusammengesetzten Pop-Gesten müssen manchmal nichts bedeuten. Sie verweisen auf die Großen. Und machen einfach Spaß.
Felix Jureček
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.