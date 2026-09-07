Arsonore-Finale in Graz: Pop als Selbstschöpfung

Famos ist dabei das Handwerk. Schirmers Begleitband besteht aus Kapazundern wie Gitarrist Manuel Randi (Herbert Pixner Projekt), Franz Kreimer (EAV) oder Drummerin Janette Williams (ABBA-Musical) und liefert jeden Groove knackig. Mit Fred Owusu, Sandra Pires und Patricia Moreno ist ein Sänger-Trio von Hollywood-Opulenz am Start, das Songs wie „I‘ll Be on Your Side“ (aus „Meine Schwester das Biest“) geschmeidig wie Seide auslegt. Als Gäste mengen der kurdische Lautenspieler Risgar Koshnaw und Akkordeonist Christian Bakanic Ethno bei. Eine gut platzierte Abwechslung, schließlich erinnern die schmissig-generischen „Mendelsson“-Songs vornehmlich an jene 80s-Hits von Whitney Houston bis Earth, Wind and Fire, an die man sich nicht erinnert.