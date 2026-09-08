„Geheimdeal“ wird nun Fall für das Höchstgericht

Weiter nicht ans Aufgeben denkt die Liste Fritz mit Klubobmann Markus Fritz in der Causa rund um eine Beteiligung der OIG, eine Tochtergesellschaft der Felbertauernstraßen AG, an den Kalser Bergbahnen der Schultz Gruppe. Wie berichtet, wurde eine Beteiligung von rund sechs Mio. Euro abgeschlossen. Zehn Jahre später gab es die Trennung. Die OIG klagte auf 5,7 Mio. Euro, im Jahr 2025 gab es schließlich einen Vergleich. Die Liste Fritz kritisierte im Mai, dass der Abtretungspreis nie veröffentlicht wurde.