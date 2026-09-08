Ohne couragierte Gemeinden keine starken Vereine

Unterstützung gibt es auch in Bergern im Mostviertel: Die Kommune um Bürgermeister Roman Janacek und seinen Vize Karl Klein ist im vergangenen Jahr im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und Freiwilligencenter Niederösterreich zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ gekürt worden. Vor wenigen Wochen wurde das enorme Engagement, mit dem die Gemeinde „ihre“ Gruppen wie die sportlichen „Bergerner Juniors“ fördert, im Rahmen eines großen Vereinsfestes gefeiert. Die „Krone“ stellte dafür Bühne, Technik und ein attraktives Musikprogramm für ein Fest zur Verfügung.