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Ohne couragierte Gemeinden keine starken Vereine

Niederösterreich
08.09.2026 11:00
Ein „Danke“ für die Gemeinde: Das große Vereinsfest in Bergern im Dunkelsteinerwald.
Ein „Danke“ für die Gemeinde: Das große Vereinsfest in Bergern im Dunkelsteinerwald.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Vereine sind eine Keimzelle des sozialen Lebens. Doch die mehr als 24.000 Gruppen in ganz Niederösterreich können nur aufblühen, wenn sie genügend Unterstützung haben. Jetzt läuft die Suche nach dem „vereinsfreundlichsten“ Ort im Land auf Hochtouren. Es winkt ein unvergessliches Fest. 

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Unterstützung gibt es auch in Bergern im Mostviertel: Die Kommune um Bürgermeister Roman Janacek und seinen Vize Karl Klein ist im vergangenen Jahr im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und Freiwilligencenter Niederösterreich zur „vereinsfreundlichsten Gemeinde“ gekürt worden. Vor wenigen Wochen wurde das enorme Engagement, mit dem die Gemeinde „ihre“ Gruppen wie die sportlichen „Bergerner Juniors“ fördert, im Rahmen eines großen Vereinsfestes gefeiert. Die „Krone“ stellte dafür Bühne, Technik und ein attraktives Musikprogramm für ein Fest zur Verfügung.

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Spannendes Rennen um Auszeichnung
Nun sind bereits die neuen Fragebögen an alle Gemeinden im Land gegangen. Es wird spannend, welche Stadt oder welches Dorf es nach der Rekordbeteiligung im vergangenen Jahr heuer in die Wertung schafft. Zuerst prüft eine Fachjury, dann geht das spannende Rennen um die Auszeichnung in wenigen Wochen mit einem Voting im Herbst weiter.

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