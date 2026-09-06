Auf Stein ausgerutscht: Verletzter beim Canyoning

Gegen 18.15 Uhr war der 25-jähriger Deutscher beim Herausschwimmen aus einer Gumpe unterwegs, als er auf einem nassen Stein mit dem Fuß umknickte. „Dabei zog sich der Urlauber eine Verletzung am Sprunggelenk zu“, heißt es seitens der Polizei. Eine selbstständige Fortsetzung der Tour war für den Mann nicht mehr möglich.