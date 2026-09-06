Auf Stein ausgerutscht: Verletzter beim Canyoning

Dramatischer Zwischenfall bei einer Canyoningtour am Samstagabend im Gemeindegebiet von Finkenberg im Tiroler Zillertal! Beim Herausschwimmen aus einer Gumpe kam ein Deutscher (25) auf einem nassen Stein zu Sturz. Er verletzte sich am Sprunggelenk.
Gegen 18.15 Uhr war der 25-jähriger Deutscher beim Herausschwimmen aus einer Gumpe unterwegs, als er auf einem nassen Stein mit dem Fuß umknickte. „Dabei zog sich der Urlauber eine Verletzung am Sprunggelenk zu“, heißt es seitens der Polizei. Eine selbstständige Fortsetzung der Tour war für den Mann nicht mehr möglich.
Die alarmierte Bergrettung Mayrhofen rückte aus und übernahm die Bergung des Verletzten aus der Schlucht. Anschließend konnte der 25-Jährige zur weiteren Versorgung gebracht werden.
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