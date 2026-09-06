With a blood alcohol level of 1.1 per mille
24-Year-Old Drunk Driver “Cut Off” Road Cyclists
Early on a beautiful Sunday morning, a 24-year-old man was driving with a blood alcohol level of 1.1 per mille. Immediately after passing a group of road cyclists, he turned right. One cyclist was unable to stop in time.
On Sunday around 11 a.m., a 24-year-old from the Vöcklabruck district was driving his car in the municipality of Nußdorf am Attersee. About 50 meters from a driveway, he passed two road cyclists and turned right immediately afterward.
Cyclist Injured
The 33-year-old cyclist from Germany, who was riding in front, was unable to stop in time, and a collision occurred. Fortunately, he sustained only minor injuries and was able to continue his ride after receiving treatment from emergency responders.
Both Parties Involved Were Under the Influence
Both parties were under the influence of alcohol at the time of the accident. While the driver had his driver’s license revoked due to a blood alcohol level of 1.1 per mille, the cyclist tested at 0.28 per mille—a level not subject to criminal penalties.
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