Diebe stahlen mitten in Nacht Schmuck aus Geschäft

Bislang unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Freitag in ein Geschäft in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ein und stahlen Schmuck und weitere hochwertige Gegenstände. Der Schaden dürfte wohl groß sein.
Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zugang zum Geschäft in Seefeld. Gegen 2 Uhr brachen sie ein und plünderten die Auslagen.
Ihre Beute: Schmuck, hochwertige Gebrauchsgegenstände und Elektronik. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.
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