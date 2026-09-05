Head to Bayern’s Champions League match with “Krone”

Two tickets to the Bayern game

We’re giving away 1x2 tickets for this unforgettable experience. Since the game is already on Thursday, the entry deadline is Monday at 10 p.m.! A consolation for all non-winners: Sky Sport Austria will broadcast 185 of the 203 Champions League matches; on any given matchday of the group stage, 17 of the 18 games will be shown here, including LASK’s opener on Tuesday.