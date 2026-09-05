Win now!
Head to Bayern’s Champions League match with “Krone”
Hurry! In partnership with “Sky,” we’re giving away a trip with tickets to the Champions League for Bayern’s home game on Thursday against Bodo/Glimt. Enter now (see entry form below)!
A once-in-a-lifetime trip to Bayern Munich—with experiences you can’t put a price on! This Thursday, a fan’s dream can come true: Get a behind-the-scenes look at a Champions League broadcast on Sky Sport Austria and take a backstage tour of the Sky Sport studio in Unterföhring near Munich.
Meet presenters and Sky experts (this time, Marc Janko) right where they analyze the Champions League for fans in Austria
Afterward, head to the stadium for Bayern’s match against last year’s sensational Norwegian team, Bodø/Glimt. Included are round-trip train travel to Munich, one night’s hotel stay, and admission to the match.
Two tickets to the Bayern game
We’re giving away 1x2 tickets for this unforgettable experience. Since the game is already on Thursday, the entry deadline is Monday at 10 p.m.! A consolation for all non-winners: Sky Sport Austria will broadcast 185 of the 203 Champions League matches; on any given matchday of the group stage, 17 of the 18 games will be shown here, including LASK’s opener on Tuesday.
You can enter the giveaway here:
Good luck!
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