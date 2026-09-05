Bei Streit trat Angreifer Opfer mit Fuß gegen Kopf

Wilde Szenen dürften sich am Freitag vor einem Lokal in Innsbruck abgespielt haben. Dort eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Kontrahenten. Einer der Männer trat schließlich gegen den Kopf eines Gastes.
Vor einem Lokal in Innsbruck kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Iraner und einem 25-jährigen Afghanen. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung offenbar deshalb, weil der 25-Jährige im Lokal Gäste angepöbelt hätte.
Gegen 23.20 Uhr eskalierte die Situation schließlich. Der 31-Jährige versetzte seinem Kontrahenten einen Fußtritt gegen den Kopf. Der Afghane erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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