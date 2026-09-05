Gartenhütte brannte ab: Tausende Euro Schaden

Im Bezirk Leoben geriet am Samstag eine Gartenhütte in Brand. Das Feuer beschädige auch eine benachbarte Hütte sowie die umliegende Vegetation. Verletzt wurde niemand.
Samstagfrüh gegen 4.45 Uhr wurden die Feuerwehren St. Michael in Obersteiermark und St. Stefan ob Leoben zu einem Brand einer Gartenhütte im Bereich der Walpurgisstraße in Liesingtal (Bezirk Leoben) gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Hütte bereits in Vollbrand.
Das Feuer griff auch auf eine unmittelbar angrenzende Hütte über, Sträucher und Bäume wurden beschädigt. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und nach einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Ein Brandermittler des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.
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