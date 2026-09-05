Gartenhütte brannte ab: Tausende Euro Schaden

Das Feuer griff auch auf eine unmittelbar angrenzende Hütte über, Sträucher und Bäume wurden beschädigt. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und nach einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Ein Brandermittler des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.