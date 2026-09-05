Von der Jugendmobilität bis zu Elektro-Bussen

Landesvize zum Klimawandel

Landesvize Stephan Pernkopf ergänzte: „Der Sommer hat gezeigt, wie sich das Klima wandelt, auch wenn manche das immer noch leugnen wollen. Wir wissen: Wir können die Welt nicht allein retten, aber wir sind verantwortlich für unseren Teil und unser Land. Mein Anspruch ist es, das tägliche Leben der Menschen leichter zu machen und unsere Umwelt lebenswert zu erhalten. Die ausgezeichneten Projekte tragen dazu bei.“