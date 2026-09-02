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3. Liga Süd Steiermark

Deutschlandsberg entfesselt – 4:2 über Gleisdorf!

Fußball Dritte Liga
02.09.2026 14:27
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Bereits gestern musste Deutschlandsberg in der vorgezogenen 5. Runde der Regionalliga Süd gegen Gleisdorf ran. Am Ende jubelte die Haring-Elf über einen klaren 4:2-Erfolg und belohnte sich damit mit dem zweiten Tabellenplatz. Im Video gibt es die Highlights des Spiels.

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