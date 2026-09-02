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First Round of the U.S. Open

Avoided an Embarrassment! Narrow Victory for Favorite Zverev

Nachrichten
02.09.2026 05:50
Alexander Zverev has advanced to the second round.
Alexander Zverev has advanced to the second round.(Bild: AP/Frank Franklin II)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Alexander Zverev breathed a huge sigh of relief. The heavy favorite for the title narrowly avoided an upset in the first round of the US Open. Against Italy’s Lorenzo Sonego, the German found himself with his back against the wall on several occasions and was only able to triumph in the deciding set after nearly five hours. 

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After the German secured the first set 6-4, he lost the next two 3-6 and 6-7. In the fourth set, the Italian repeatedly put the favorite under pressure. On several occasions, an upset seemed within reach, but Zverev managed to break free time and again, ultimately winning 7–5 to force a deciding set. 

Historic Debacle Averted
In the decisive fifth set, the Italian’s stamina began to wane. Zverev eventually earned an early break advantage, but Sonego didn’t give up and continued to give the tournament’s top seed a run for his money right up to the end. Zverev’s nerves ultimately held up under the pressure, and he nervously clinched the final set 6-4 to advance to the second round.

Lorenzo Sonego (left) gave the German an intense battle.
Lorenzo Sonego (left) gave the German an intense battle.(Bild: AP/Frank Franklin II)

In the history of professional tennis, only six top-seeded players had been eliminated in the first round of a Grand Slam tournament since 1968. Zverev managed to avoid this historic humiliation. Sonego, ranked No. 89, has so far only managed to make a somewhat convincing showing at Wimbledon by advancing to the third round. Zverev will now face Frenchman Quentin Halys.

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