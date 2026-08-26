Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Österreich setzt auf Solarstrom von Krone Sonne

Krone Sonne
26.08.2026 05:00
Werbung
(Bild: Thomas Horwath)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Die Sonne aufs eigene Dach holen und damit ein Stück unabhängiger werden: Immer mehr Österreicher setzen auf Photovoltaik samt Speicher. Krone-Sonne-Kunden erzählen, warum für sie neben sauberem Strom vor allem eines zählt – eine unkomplizierte Umsetzung und das gute Gefühl, die eigene Energieversorgung selbst in der Hand zu haben.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es gibt diese Momente, in denen man spürt: Diese Entscheidung war richtig. Wenn morgens die Sonne aufgeht, die Photovoltaikanlage auf dem Dach ihre Arbeit aufnimmt – und Energie genau dort entsteht, wo sie gebraucht wird: zu Hause. Immer mehr Österreicher setzen auf Sonnenstrom. Denn Photovoltaik ist längst mehr als Technik auf dem Dach. Sie bedeutet mehr Kontrolle über den eigenen Energieverbrauch, ein Stück Unabhängigkeit und das gute Gefühl, selbst etwas für die Zukunft zu tun.

Erfahrungen aus erster Hand
Stefan E. aus Oberösterreich entschied sich daher für eine wohl durchdachte und perfekt angepasste Anlage samt Speicher. Besonders wichtig war ihm ein unkomplizierter Weg von der Beratung bis zur fertigen Anlage. Sein deutliches Fazit: „Die Abwicklung war von Anfang bis zur Abnahme unproblematisch.

Stefan E. ist rundum zufrieden mit seiner PV-Anlage von Krone Sonne.
Stefan E. ist rundum zufrieden mit seiner PV-Anlage von Krone Sonne.(Bild: Krone Sonne)

Auch Robert P. aus Niederösterreich wollte eine Lösung aus einem Guss, ohne in den Dschungel der Angebote eintauchen zu müssen. Seine Wahl fiel ebenfalls auf eine Komplettlösung mit Speicher. „Krone Sonne hat alles einfach und effizient abgewickelt – genau das Komplettpaket, das wir gesucht haben. Minimaler Aufwand, maximale Zufriedenheit!“, erzählt er.

Auch Robert E. gehört zu einem der vielen zufriedenen Kunden.
Auch Robert E. gehört zu einem der vielen zufriedenen Kunden.(Bild: Krone Sonne)

Josef K. aus dem Burgenland setzt auf möglichst viel selbst erzeugte Energie. Für ihn zählte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der perfekt geebnete Weg dorthin: „Alles funktionierte reibungslos! Es wurde pünktlich geliefert und vom Krone Sonne-Team super organisiert!“

Energie für jeden Haushalt
Drei Haushalte, drei Erfahrungen – und eine gemeinsame Erkenntnis: Sonnenstrom schafft ein Stück Freiheit. Was tagsüber auf dem eigenen Dach leise surrend erzeugt wird, kann dann direkt im Haushalt genutzt oder eben im Speicher für später aufgehoben werden, nämlich dann, wenn die Sonne längst hinter dem Horizont untergegangen ist So wächst der Eigenverbrauch und mit ihm das Gefühl, die eigene Energieversorgung ein Stück weit selbst in der Hand zu haben.

Am Ende geht es für unsere Krone-Sonne-Kunden eben nicht nur um nüchternen Kilowattstunden, sondern um die besonderen Momente, wenn die Sonne scheint und der Strom vom eigenen Dach in die eigenen vier Wände strömt. Und um weniger Abhängigkeit, mehr Selbstbestimmung – und um eine Energieversorgung, die heute schon an morgen denkt. Also gleich informieren und für die Zukunft investieren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Krone Sonne
26.08.2026 05:00
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
205.242 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
174.954 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Todesdrama auf Autobahn: Frau (33) war schwanger
94.089 mal gelesen
Die zwei komplett demolierten Unfallfahrzeuge. Rechts jenes der verstorbenen Frau.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3478 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
2869 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1383 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Krone Sonne
WERBUNG
Österreich setzt auf Solarstrom von Krone Sonne
WERBUNG
„Hut ab!“ So überzeugt Krone Sonne die Kunden
WERBUNG
Der erste Schritt zum eigenen Sonnenstrom
Werbung
So wird die Sonne zum Kraftwerk für daheim
WERBUNG
Was es für Sonnenstrom vom eigenen Dach braucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf