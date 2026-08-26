Österreich setzt auf Solarstrom von Krone Sonne

Die Sonne aufs eigene Dach holen und damit ein Stück unabhängiger werden: Immer mehr Österreicher setzen auf Photovoltaik samt Speicher. Krone-Sonne-Kunden erzählen, warum für sie neben sauberem Strom vor allem eines zählt – eine unkomplizierte Umsetzung und das gute Gefühl, die eigene Energieversorgung selbst in der Hand zu haben.
Es gibt diese Momente, in denen man spürt: Diese Entscheidung war richtig. Wenn morgens die Sonne aufgeht, die Photovoltaikanlage auf dem Dach ihre Arbeit aufnimmt – und Energie genau dort entsteht, wo sie gebraucht wird: zu Hause. Immer mehr Österreicher setzen auf Sonnenstrom. Denn Photovoltaik ist längst mehr als Technik auf dem Dach. Sie bedeutet mehr Kontrolle über den eigenen Energieverbrauch, ein Stück Unabhängigkeit und das gute Gefühl, selbst etwas für die Zukunft zu tun.
Erfahrungen aus erster Hand
Stefan E. aus Oberösterreich entschied sich daher für eine wohl durchdachte und perfekt angepasste Anlage samt Speicher. Besonders wichtig war ihm ein unkomplizierter Weg von der Beratung bis zur fertigen Anlage. Sein deutliches Fazit: „Die Abwicklung war von Anfang bis zur Abnahme unproblematisch.
Auch Robert P. aus Niederösterreich wollte eine Lösung aus einem Guss, ohne in den Dschungel der Angebote eintauchen zu müssen. Seine Wahl fiel ebenfalls auf eine Komplettlösung mit Speicher. „Krone Sonne hat alles einfach und effizient abgewickelt – genau das Komplettpaket, das wir gesucht haben. Minimaler Aufwand, maximale Zufriedenheit!“, erzählt er.
Josef K. aus dem Burgenland setzt auf möglichst viel selbst erzeugte Energie. Für ihn zählte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der perfekt geebnete Weg dorthin: „Alles funktionierte reibungslos! Es wurde pünktlich geliefert und vom Krone Sonne-Team super organisiert!“
Energie für jeden Haushalt
Drei Haushalte, drei Erfahrungen – und eine gemeinsame Erkenntnis: Sonnenstrom schafft ein Stück Freiheit. Was tagsüber auf dem eigenen Dach leise surrend erzeugt wird, kann dann direkt im Haushalt genutzt oder eben im Speicher für später aufgehoben werden, nämlich dann, wenn die Sonne längst hinter dem Horizont untergegangen ist So wächst der Eigenverbrauch und mit ihm das Gefühl, die eigene Energieversorgung ein Stück weit selbst in der Hand zu haben.
Am Ende geht es für unsere Krone-Sonne-Kunden eben nicht nur um nüchternen Kilowattstunden, sondern um die besonderen Momente, wenn die Sonne scheint und der Strom vom eigenen Dach in die eigenen vier Wände strömt. Und um weniger Abhängigkeit, mehr Selbstbestimmung – und um eine Energieversorgung, die heute schon an morgen denkt. Also gleich informieren und für die Zukunft investieren.