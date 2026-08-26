Österreich setzt auf Solarstrom von Krone Sonne

Es gibt diese Momente, in denen man spürt: Diese Entscheidung war richtig. Wenn morgens die Sonne aufgeht, die Photovoltaikanlage auf dem Dach ihre Arbeit aufnimmt – und Energie genau dort entsteht, wo sie gebraucht wird: zu Hause. Immer mehr Österreicher setzen auf Sonnenstrom. Denn Photovoltaik ist längst mehr als Technik auf dem Dach. Sie bedeutet mehr Kontrolle über den eigenen Energieverbrauch, ein Stück Unabhängigkeit und das gute Gefühl, selbst etwas für die Zukunft zu tun.