Die Sonne zahlt Ihre Stromrechnung mit

Unsere Dächer können mehr als wir denken

Vielleicht ist gerade so ein strahlender Spätsommertag der richtige Moment, einmal nach oben zu schauen. Denn auf vielen Dächern schlummert ein kleines Kraftwerk der Zukunft. Je mehr Sonnenstrom im eigenen Haushalt genutzt wird, desto weniger Energie muss von außen zugekauft werden. Auch Siegfried R. aus Tirol zieht positives Fazit: „Ich war sehr zufrieden mit Krone Sonne und kann sie nur wärmstens weiterempfehlen.“ Die Sonne geht jeden Abend unter. Die Idee, ihre Energie selbst zu nutzen, muss deshalb noch lange nicht untergehen. Denn aus einem sonnigen Tag kann mit Photovoltaik ein Stück mehr Unabhängigkeit werden – und aus jedem Dach ein Beitrag für eine sauberere Energiezukunft.