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Die Sonne zahlt Ihre Stromrechnung mit

Krone Sonne
30.08.2026 05:00
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(Bild: Krone Sonne)
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Die Sonne liefert auch Ende August noch jede Menge Energie – und die lässt sich direkt zu Hause nutzen. Wer mit einer Photovoltaikanlage eigenen Strom produziert, kann einen Teil des Verbrauchs selbst abdecken und weniger Energie aus dem Netz beziehen. Mit einem Speicher steht der Sonnenstrom zudem auch dann zur Verfügung, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

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Ein perfekter Sonntag Ende August: blauer Himmel, sommerliche Temperaturen und eine Sonne, die noch einmal alles gibt. Für Sonnenstrom-Fans ist das nicht nur schönes Wetter – es ist beste Energiezeit. Der Sommer verabschiedet sich langsam – doch vorher dreht er noch einmal richtig auf! Während wir die warmen Tage im Garten, auf der Terrasse oder bei einem Ausflug genießen, arbeitet die Sonne längst auf unseren Dächern. Sie schickt ihre Energie vom Himmel direkt ins eigene Zuhause.

Geschenke der Sonne bringen uns Öko-Segen
Was früher ungenutzt über das Dach hinwegzog, kann heute wertvollen Strom liefern – für Waschmaschine, Kühlschrank, Wärmepumpe oder das E-Auto. Und mit einem Speicher bleibt die Kraft der Sonne sogar dann verfügbar, wenn der Himmel längst dunkel geworden ist. „Wir waren sehr zufrieden mit der ganzen Abwicklung!“, freut sich der zufriedene Krone Sonne-Kunde Christian M. aus Oberösterreich, der sich für eine maßgeschneiderte Lösung mit Speicher entschieden hatte.

Krone Sonne-Experten erarbeiten für jedes Hausdach eine maßgeschneiderte PV-Lösung.
Krone Sonne-Experten erarbeiten für jedes Hausdach eine maßgeschneiderte PV-Lösung.(Bild: Herbert J. )

Auch der Hausbesitzer Johann G. aus Niederösterreich setzt auf die wirkungsvolle Kraft der Sonne: „Die Montagefirma hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Wir können Krone Sonne aufgrund der unkomplizierten Abwicklung nur weiterempfehlen.“

Unsere Dächer können mehr als wir denken
Vielleicht ist gerade so ein strahlender Spätsommertag der richtige Moment, einmal nach oben zu schauen. Denn auf vielen Dächern schlummert ein kleines Kraftwerk der Zukunft. Je mehr Sonnenstrom im eigenen Haushalt genutzt wird, desto weniger Energie muss von außen zugekauft werden. Auch Siegfried R. aus Tirol zieht positives Fazit: „Ich war sehr zufrieden mit Krone Sonne und kann sie nur wärmstens weiterempfehlen.“ Die Sonne geht jeden Abend unter. Die Idee, ihre Energie selbst zu nutzen, muss deshalb noch lange nicht untergehen. Denn aus einem sonnigen Tag kann mit Photovoltaik ein Stück mehr Unabhängigkeit werden – und aus jedem Dach ein Beitrag für eine sauberere Energiezukunft.

(Bild: Krone Sonne)
(Bild: Krone Sonne)

Jetzt in die Energiezukunft investieren
Wer den eigenen Strom direkt am Dach produziert, kann langfristig einen größeren Teil des Energiebedarfs selbst abdecken. Entscheidend ist dabei eine Lösung, die zum jeweiligen Haushalt, Verbrauch und Gebäude passt. Eine individuell geplante Photovoltaikanlage samt Speicher kann dabei helfen, Sonnenenergie effizient zu nutzen und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu reduzieren. Das Team von Krone Sonne hilft Ihnen dabei mit maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Dach. Jetzt gleich informieren auf kronesonne.at und bares Geld sparen. 

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