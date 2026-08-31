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Police Investigate

23-Year-Old from Upper Austria Killed by Train in Bavaria

Nachrichten
31.08.2026 11:45
The 23-year-old was struck by a train at an unguarded railroad crossing. (Stock photo)
The 23-year-old was struck by a train at an unguarded railroad crossing. (Stock photo)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Tragedy involving a 23-year-old man from Ried in der Riedmark in Upper Austria in neighboring Bavaria: The young man was struck and killed by a passing train on Saturday evening around 7 p.m. at an unguarded railroad crossing near Eggersham. The investigation is ongoing.

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The 23-year-old was struck by a Rottalbahn train, the Lower Bavaria Police Headquarters announced on Monday. “Based on the current state of the investigation, the incident is being treated as an accident caused by negligence,” a spokeswoman confirmed to the Upper Austrian newspaper “Krone.” Further investigations are underway to clarify the exact sequence of events. 

Train Driver Still in the Hospital
The train driver is considered a key witness, but has not yet been able to be interviewed. She “went into shock and was taken to a nearby hospital accompanied by a crisis intervention team,” according to the police.

Although there were several passengers on the train, the spokeswoman said they did not observe the circumstances of the accident.

Crossing Only Signposted
According to the police, the young man from Ried in der Riedmark was near the railroad tracks heading toward the town of Pocking around 7:10 p.m. when he was struck by the oncoming train at the unguarded railroad crossing. The railroad crossing is secured only by traffic signs. There are reportedly no lights or bells there because the road has very little traffic.

According to a report in the “Passauer Neue Presse,” the young man may have been on his way home from the Karpfham Festival toward the Pocking train station.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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