26-Jähriger geriet mit Motorrad in Gegenverkehr

Schwerer Verkehrsunfall bei Mariazell am Sonntagnachmittag. Ein Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr und kam Sturz. Der 26-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.
Am Sonntagnachmittag war ein 26-Jähriger aus Wien mit seinem Motorrad auf der B21 in Richtung Mariazell unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. In weiterer Folge kam der Motorradfahrer zu Sturz und rutschte in einen weiteren entgegenkommenden Pkw.
Anschließend schlitterte der Mann über die Fahrbahn und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der 26-Jährig erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Amstetten (NÖ) gebracht werden.
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