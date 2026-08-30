26-Jähriger geriet mit Motorrad in Gegenverkehr

Am Sonntagnachmittag war ein 26-Jähriger aus Wien mit seinem Motorrad auf der B21 in Richtung Mariazell unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. In weiterer Folge kam der Motorradfahrer zu Sturz und rutschte in einen weiteren entgegenkommenden Pkw.