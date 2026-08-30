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Panic at a Rave Party

Shooting in Switzerland: One Dead, Five Injured

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30.08.2026 07:18
The Disaster Response Unit (KKE), along with the army and a Super Puma helicopter, have been on ...
The Disaster Response Unit (KKE), along with the army and a Super Puma helicopter, have been on the scene since the early morning hours.(Bild: EPA/MICHAEL BUHOLZER)
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Von krone.at

Shots were fired early Sunday morning at a rave on the Schachen grounds in Aarau, Switzerland. According to police, five people were injured—at least one person was killed in the shooting. The perpetrator is on the run and has not yet been identified. A large number of emergency responders are on the scene.

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According to information from the “Blick,” “repeated shots” were fired around 2:30 a.m. on the outskirts of a rave at the Schachen horse racing track. Witnesses reported bursts of gunfire followed by panic. 

“According to preliminary findings, the nighttime shooting in Aarau’s Schachen resulted in one fatality and five people injured, some seriously,” the police reported. The area was cordoned off over a wide radius.

A woman reported that her friend had been at the rave with a group of people. Her friend told her around 4 a.m. that there had been a shooting. The motive for the incident is still under investigation.

At first, the attendees mistook the gunfire “for fireworks” because they saw sparks on the ceiling.

A rave is a dance event—usually lasting several days or an entire day—at which DJs play electronic music such as techno, house, or trance. Originally emerging in the late 1980s within underground culture, raves today take place in clubs and warehouses as well as at large open-air festivals.

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