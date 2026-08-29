Fatal Accident
86-Year-Old E-Bike Rider Dies in Crash at Intersection
A bike ride came to a tragic end on Saturday for a retiree from the Innviertel region. The man reportedly rode his e-bike into an intersection near Reichersberg (Upper Austria), apparently without paying attention to cross traffic. A young driver was unable to swerve out of the way and struck the 86-year-old. The man succumbed to his serious injuries at the scene of the accident.
A 19-year-old from Ort im Innkreis was driving his car on the L 522 toward Antiesenhofen at around 11:50 a.m. on Saturday. In the village of Hübing (municipality of Reichersberg), a collision occurred with an 86-year-old e-bike rider from Lambrechten.
According to eyewitnesses, the retiree was attempting to cross the L 522 straight ahead toward Münsteuer and is said to have overlooked the “Yield” traffic sign.
No alcohol involved
The cyclist was struck by the car and thrown into the adjacent field. Despite attempts at resuscitation, he succumbed to his serious injuries at the scene of the accident. The driver—who had a blood alcohol level of 0.0 per mille—was uninjured. A Red Cross crisis intervention team had to be called in.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.