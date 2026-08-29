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Fatal Accident

86-Year-Old E-Bike Rider Dies in Crash at Intersection

Nachrichten
29.08.2026 17:44
(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

A bike ride came to a tragic end on Saturday for a retiree from the Innviertel region. The man reportedly rode his e-bike into an intersection near Reichersberg (Upper Austria), apparently without paying attention to cross traffic. A young driver was unable to swerve out of the way and struck the 86-year-old. The man succumbed to his serious injuries at the scene of the accident.

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A 19-year-old from Ort im Innkreis was driving his car on the L 522 toward Antiesenhofen at around 11:50 a.m. on Saturday. In the village of Hübing (municipality of Reichersberg), a collision occurred with an 86-year-old e-bike rider from Lambrechten.

According to eyewitnesses, the retiree was attempting to cross the L 522 straight ahead toward Münsteuer and is said to have overlooked the “Yield” traffic sign.

No alcohol involved
The cyclist was struck by the car and thrown into the adjacent field. Despite attempts at resuscitation, he succumbed to his serious injuries at the scene of the accident. The driver—who had a blood alcohol level of 0.0 per mille—was uninjured. A Red Cross crisis intervention team had to be called in.

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