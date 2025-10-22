Warum eine Grazerin abends „Frösche klauben“ geht

„Ich bin eine große Tierliebhaberin und konnte einfach nicht mehr tatenlos wegsehen“, sagt die Grazerin. Zur Hauptsaison ist sie jeden Abend mehrere Stunden im Einsatz, um Kröten und Frösche einzusammeln und sicher über die Straße bzw. zu Gewässern zu bringen – neben ihrem Job wohlgemerkt. Zunächst als Einzelkämpferin, kann sie auch immer wieder Mitstreiter gewinnen. „Am Anfang ist es für viele eine Überwindung, Kröten und Frösche anzugreifen. Aber man kann dabei auch wahnsinnig viel lernen“, so Meder – „und wenn man nur einen Frosch rettet, ist es schon ein gutes Gefühl.“