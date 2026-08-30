Wenn die Traktoren im Waldviertel tuckern

Siegerehrung heute, Sonntag

„Die Mischung aus Wettkampf und Geselligkeit macht dieses Event aus. Und wir Freiheitliche stehen zum Auto, zum Traktor und zum Verbrennermotor und lassen uns von einigen Öko-Freaks die Veranstaltung nicht schlechtreden.“ Rund 20.000 begeisterte Oldtimer- und Traktorfans besuchen an drei Tagen das Event. Der Veranstalter legt dabei Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Natur. Die Siegerehrung findet heute, Sonntag, gegen 15 Uhr statt.