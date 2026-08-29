The ink is dry
Formula 1: World Champion Extends His Contract!
The ink is dry: Lando Norris, the reigning Formula 1 World Champion, has extended his contract with McLaren through 2030!
“McLaren is my home, and I’m very happy to have signed a new contract,” says the Briton. “When I started this journey nine years ago, I had a clear vision of the goals I wanted to achieve: to bring McLaren back to the top and win championships.”
With his second consecutive Grand Prix victory, Norris recently reaffirmed his title aspirations. Before the summer break in the premier class of motorsport, he triumphed convincingly in Hungary, and six days ago he steered his McLaren to a well-deserved victory at Zandvoort.
83 points behind Antonelli
Norris trails World Championship leader Kimi Antonelli (Mercedes) by 83 points.
When asked about his championship ambitions, he didn’t want to get too far ahead of himself. “I know it sounds boring, but it’s one race at a time. That’s just how it is—there’s no point in thinking that far ahead.” The action continues in Monza in a week.
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