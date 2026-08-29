Biker (75) nach Überschlag in Wald abgestürzt

Fataler Unfall in Ochsengarten im Tiroler Ötztal am Freitag! Ein deutscher Motorradlenker (75) kam von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag und einem Absturz im Wald. Der Biker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Heli musste ausrücken.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 9.20 Uhr. Der Deutsche fuhr mit dem Motorrad entlang der Kühtaistraße talauswärts. „In einer leichten Linkskurve kam der Lenker aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte anschließend über den dortigen Böschungsrand“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus
Der Biker überschlug sich in weiterer Folge und landete rund acht Meter unterhalb der Straße im Wald. Bei dem Unfall zog sich der Senior „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung und einen Notarzt wurde der 75-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
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