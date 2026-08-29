Biker (75) nach Überschlag in Wald abgestürzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 9.20 Uhr. Der Deutsche fuhr mit dem Motorrad entlang der Kühtaistraße talauswärts. „In einer leichten Linkskurve kam der Lenker aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte anschließend über den dortigen Böschungsrand“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.