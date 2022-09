Landwirt: „Habe meine Überforderung nicht erkannt“

Behörden weiterhin schlampig?

Wie kann es sein, dass über einen langen Zeitraum so ein Missstand unbeachtet bleiben kann? Vor allem, wenn der Hof bereits amtsbekannt war? Zwar hatte noch am Dienstag ein weiterer Lokalaugenschein am Ort des Geschehens stattgefunden - in einer Sofortmaßnahme stellte man den Vierbeinern Einstreu zur Verfügung. Akuten Handlungsbedarf im Sinne einer sofortigen Abnahme sah man aber darüber hinaus nicht, was für starke Kritik durch Tierschützer sorgte. Auch strafrechtliche Ermittlungen sind in der Causa nicht angelaufen.