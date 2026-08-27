Serien-Einbrecher nach acht Coups festgenommen

Er erbeutete Bargeld, Schmuck und Lebensmittel – der Verdächtige wurde nun nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.
Ein 35-jähriger Bulgare soll zwischen Februar und Mai 2025 gleich acht Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich verübt haben. Die Polizei konnte dem Mann Taten in Mödling, St. Pölten, Baden und Kapellerfeld in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) zuordnen. Der Gesamtschaden wird mit rund 4000 Euro beziffert.
Bei den Einbrüchen soll der Beschuldigte vor allem Bargeld, Schmuck und Lebensmittel gestohlen haben, heißt es von der Polizei. Vier der ihm zur Last gelegten Taten ereigneten sich in Baden, zwei weitere in Kapellerfeld. Je ein Einbruch wurde in Mödling und St. Pölten registriert.
Haftbefehl schon im Mai
Auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls wurde der 35-Jährige bereits im Mai 2025 von deutschen Behörden festgenommen. Am vergangenen Dienstag erfolgte schließlich seine Auslieferung nach Österreich. Der Mann zeigte sich bei den Vernehmungen geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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