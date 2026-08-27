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At Family Fun Friday

Experience Arnie & Barney at Cineplexx

Nachrichten
27.08.2026 05:00
(Bild: Cineplexx)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

On September 4, Cineplexx theaters are once again hosting Family Fun Friday, and together with krone.tv, you can be there. This time, Cineplexx is showing “Arnie and Barney: Save the Water.” 

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Many movie fans already know Arnie and Barney from the popular “Maya the Bee” universe. Now these two lovable, chaotic ants are finally getting their own big adventure—packed with humor, fast-paced action, and an important message about friendship, courage, and teamwork.

The Water Has Disappeared
There’s great commotion in the meadow: of all times, during the hottest summer, the vital water has suddenly vanished. While the ant colony frantically searches for a solution, Arnie and Barney take matters into their own hands without further ado.

(Bild: Studio_100_International_GmbH_2026)
(Bild: Studio_100_International_GmbH_2026)

Without a real plan, but with all the more drive, the two set out in search of the missing water. They soon discover that mysterious schemes lie behind the drought. Together with the enigmatic superhero mosquito SzzKeat, they stumble from one mishap to the next—and must prove that even the smallest and most unusual heroes can achieve great things.

Enter to win
” krone.tv is now inviting you and two guests to experience this exciting adventure onFamily Fun Friday, September 4, at 4:00 p.m. at the following theaters in Austria: 

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx SCS
  • Cineplexx Hohenems
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Graz
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl

Simply fill out the form below by the entry deadline of September 1 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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