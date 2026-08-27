At Family Fun Friday
Experience Arnie & Barney at Cineplexx
On September 4, Cineplexx theaters are once again hosting Family Fun Friday, and together with krone.tv, you can be there. This time, Cineplexx is showing “Arnie and Barney: Save the Water.”
Many movie fans already know Arnie and Barney from the popular “Maya the Bee” universe. Now these two lovable, chaotic ants are finally getting their own big adventure—packed with humor, fast-paced action, and an important message about friendship, courage, and teamwork.
The Water Has Disappeared
There’s great commotion in the meadow: of all times, during the hottest summer, the vital water has suddenly vanished. While the ant colony frantically searches for a solution, Arnie and Barney take matters into their own hands without further ado.
Without a real plan, but with all the more drive, the two set out in search of the missing water. They soon discover that mysterious schemes lie behind the drought. Together with the enigmatic superhero mosquito SzzKeat, they stumble from one mishap to the next—and must prove that even the smallest and most unusual heroes can achieve great things.
Enter to win“
” krone.tv is now inviting you and two guests to experience this exciting adventure onFamily Fun Friday, September 4, at 4:00 p.m. at the following theaters in Austria:
- Cineplexx Donau Zentrum
- Cineplexx SCS
- Cineplexx Hohenems
- Cineplexx Linz
- Cineplexx Graz
- Cineplexx Leoben
- Cineplexx Villach
- Cineplexx Salzburg Airport
- Cineplexx Wörgl
Simply fill out the form below by the entry deadline of September 1 at 9:00 a.m., and you’ll be entered into the drawing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.