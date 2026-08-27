Menschenrettung aus komplett verrauchter Wohnung

Suche im Qualm

Da noch Menschen in den Räumen vermutet wurden, begab sich unverzüglich ein Atemschutztrupp der Feuerwehr in die Wohnung. Und tatsächlich konnte im Zuge der intensiven Suche eine Person aufgefunden und ins Freie gerettet werden. Dort übernahm das Team des mittlerweile eingetroffenen Notarzthubschraubers die weitere Versorgung der geborgenen Person.