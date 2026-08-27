Menschenrettung aus komplett verrauchter Wohnung

Dichte Rauschschwaden drangen am Mittwoch aus einer Wohnung im Bezirk Melk (NÖ). Anrückende Einsatzkräfte wurden darüber informiert, dass sich noch jemand in den Räumlichkeiten aufhalten könnte. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr machte sich sofort auf die Suche ...
Sirenen heulten am Mittwochnachmittag in St. Oswald und den umliegenden Ortschaften. Die lokale Feuerwehr sowie Kameraden aus Nöchling, Altenmarkt und Ysper rücken binnen kürzester Zeit am Einsatzort an. Aus einer Wohnung drang dichter Rauch.
Suche im Qualm
Da noch Menschen in den Räumen vermutet wurden, begab sich unverzüglich ein Atemschutztrupp der Feuerwehr in die Wohnung. Und tatsächlich konnte im Zuge der intensiven Suche eine Person aufgefunden und ins Freie gerettet werden. Dort übernahm das Team des mittlerweile eingetroffenen Notarzthubschraubers die weitere Versorgung der geborgenen Person.
Ursache in Küche
Weitere Feuerwehrkräfte hatten parallel zur Rettungsaktion nach der Ursache für die starke Rauchentwicklung in der Wohnung gesucht. Diese konnte schließlich in der Küche lokalisiert und rasch beseitigt werden. Die Räumlichkeiten sowie das Stiegenhaus wurden danach mittels Hochdruckgeräten belüftet.
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