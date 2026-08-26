Durchnässt, erschöpft: Ehepaar vom Berg geflogen

Eine schlechte Tourenplanung und schlechte Orientierung wurden einem Ehepaar – Mann (69) und Frau (70) – aus Deutschland am Mittwoch in den Stubaier Alpen in Tirol zum Verhängnis. Nicht nur Bergretter mussten zu dem Duo zu Fuß aufsteigen. Auch ein Helikopter stand im Einsatz.
Ziel des Duos war das sogenannte „Becherhaus“ in den Stubaier Alpen. Dieses wollte das Ehepaar von der Nürnberger Hütte aus erreichen. „Da sich das Wetter laut Auskunft der Vorhersage über den Tag bessern sollte, starteten die beiden gegen acht Uhr noch bei Regen die Tour“, heißt es von der Polizei.
Schon zu Beginn der Wanderung habe das Duo Probleme mit der Orientierung gehabt, ließ sich davon aber noch nicht abhalten.
Dabei versäumten sie die Abzweigung und stiegen über den schwarz markierten Bergweg über die Seescharte/Gamsspitzl/Signalgipfel in Richtung Becherhaus auf.
Ein Sprecher der Polizei
Duo traute sich nicht mehr weiter
Hinzu kam noch, dass sich das Wetter – entgegen der Vorhersage – immer mehr verschlechterte. Schließlich befand sich das Paar auf einer Seehöhe von rund 3200 Metern bei einer mit Kletterseil abgesicherten Steilpassage.
„Dort trauten sich die beiden Wanderer nicht mehr weiter und entschlossen sich, zur Nürnberger Hütte umzukehren. Aufgrund des Regens waren sie völlig durchnässt, leicht unterkühlt und bereits stark erschöpft.“
Zufällig vorbeikommender Bergführer als Samariter
Gegen 14.30 Uhr trafen die beiden Deutschen zufällig auf einen Bergführer, der ihnen trockene Kleidung und Nahrung gab und sie beim Abstieg unterstützen wollte. „Da sich das Ehepaar kaum mehr auf den eigenen Beinen halten konnte, wurde um 15.30 Uhr ein Notruf abgesetzt.“
Bergretter begaben sich zu Fuß zu dem Duo und trafen es gegen 17.30 Uhr an. Eine Bergung mit dem Hubschrauber war aufgrund des Nebels erst um 18 Uhr möglich. Schlussendlich wurde das Ehepaar unverletzt ins Tal geflogen.
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