Durchnässt, erschöpft: Ehepaar vom Berg geflogen

Ziel des Duos war das sogenannte „Becherhaus“ in den Stubaier Alpen. Dieses wollte das Ehepaar von der Nürnberger Hütte aus erreichen. „Da sich das Wetter laut Auskunft der Vorhersage über den Tag bessern sollte, starteten die beiden gegen acht Uhr noch bei Regen die Tour“, heißt es von der Polizei.