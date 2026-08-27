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Woman Bitten Several Times

Dog attacked another dog and its owner

Nachrichten
27.08.2026 08:30
The woman was injured by several bites (stock photo).
The woman was injured by several bites (stock photo).(Bild: Claudia Fischer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A woman from Pregarten was walking her leashed dog in a wooded area when suddenly an unleashed dog attacked her pet. When the dog’s owner tried to separate the two, she, too, was bitten several times until the owner of the aggressive dog was finally able to intervene.

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A 40-year-old woman from Pregarten (Upper Austria) was walking her dog—a Shiba Inu—properly on a leash in a wooded area on Wednesday around 8:30 p.m. At the same time, a 52-year-old man, also from Pregarten, was walking his hunting terrier through the same wooded area. His dog, however, was not on a leash. Suddenly, the hunting dog ran toward the other dog and attacked it without warning.

Woman Also Bit Multiple Times
When the 40-year-old intervened to separate the two animals, she was attacked by the unleashed dog and bitten several times. The animals could not be separated until the 52-year-old finally arrived at the scene and brought his dog under control. The 40-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was taken by ambulance to the Freistadt Regional Hospital.

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