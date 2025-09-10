Darum fällt Sylvie Meis die Partnersuche so schwer

Promi-Dating kennt Sylvie Meis

Die niederländische TV-Moderatorin („Let‘s Dance“) setzt sich aktuell wieder intensiv mit den Irrungen und Wirrungen der Liebe auseinander. Bei RTLzwei ist von Donnerstag (11. September, 20.15 Uhr, sieben Tage im Voraus auf RTL+) eine neue Staffel „Love Island VIP“ zu sehen – moderiert von Sylvie Meis. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles flirtet dabei ausgiebig in einer luxuriösen Villa. In der VIP-Ausgabe treten nur Kandidatinnen und Kandidaten an, die schon mehr oder weniger bekannt sind, etwa aus anderen Realityshows oder als Influencer. Mit dabei sind diesmal „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Gewinner Filip Pavlovic und Ex-„Bachelorette“ Stella Stegmann.