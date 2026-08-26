Dürrer Vizekanzler | Gnade für Babler

Gnade für Babler. Babler erklärt den „Krone“-Interviewern, man habe Teams, die fachmäßig verhandeln. Vor der finalen Runde zu Dürrehilfe und Klimagesetz sei er „natürlich im Austausch mit dem Bundeskanzler“ gewesen, „um zu beschleunigen, dass es eine Lösung gibt“. Er fügt noch hinzu: „Sichtbar inszenieren ist nicht unbedingt das Wichtigste in der Politik.“ Wie recht er dabei doch hat. Und wie selten er und die allermeisten anderen Politiker das schließlich beherzigen… Auf die Frage, ob er je an Rücktritt gedacht haben, stellt er klar: „Nein, überhaupt nicht“. Und zur Kritik aus der eigenen Partei? Er sei „kein Teil von irgendwelchen Kellerrunden, die frauenfeindlich, männerbündlerisch in irgendwelchen Stimmungslagen etwas ausrichten“. Zielt das – ob bewusst oder unbewusst – auf den Wiener Bürgermeister, seinen Schutzherrn ab? Na, dann Gnade!