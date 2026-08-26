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Dürrer Vizekanzler | Gnade für Babler

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(Bild: Imre Antal)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Dürrer Vizekanzler. Der Bundeskanzler in diesem Sommer in aller Munde – wenn auch Christian Stockers für ihn unüblich zahlreiche Auftritte und Wortmeldungen bei weitem nicht allesamt positiven Widerhall fanden und finden. Der Schatten-„Volkskanzler“ Herbert Kickl klettert unterdessen lieber in den Bergen herum und sondert manchmal über seine Kanäle eine knappe Wortspende ab. Und was macht der rote Vizekanzler? Andreas Babler versucht einen Mittelweg zwischen Stockers Omnipräsenz und Kickls Abwesenheit zu finden und äußert sich nur sporadisch. In dieser Woche hat er es nun schon zweimal getan. Am Montag im ORF-Sommergespräch, nun in jenem für die „Krone“. Da fragen ihn Katia Wagner und Christian Nusser auch, warum er beim Dürregipfel im Gegensatz zum Kanzler abgetaucht war. Die Antwort des Vizekanzlers: Sie fällt dürr aus.

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Gnade für Babler. Babler erklärt den „Krone“-Interviewern, man habe Teams, die fachmäßig verhandeln. Vor der finalen Runde zu Dürrehilfe und Klimagesetz sei er „natürlich im Austausch mit dem Bundeskanzler“ gewesen, „um zu beschleunigen, dass es eine Lösung gibt“. Er fügt noch hinzu: „Sichtbar inszenieren ist nicht unbedingt das Wichtigste in der Politik.“ Wie recht er dabei doch hat. Und wie selten er und die allermeisten anderen Politiker das schließlich beherzigen… Auf die Frage, ob er je an Rücktritt gedacht haben, stellt er klar: „Nein, überhaupt nicht“. Und zur Kritik aus der eigenen Partei? Er sei „kein Teil von irgendwelchen Kellerrunden, die frauenfeindlich, männerbündlerisch in irgendwelchen Stimmungslagen etwas ausrichten“. Zielt das – ob bewusst oder unbewusst – auf den Wiener Bürgermeister, seinen Schutzherrn ab? Na, dann Gnade!

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