Wie einst in Berlin: Goldene Gesangsära lebt auf

Das traurige Ende der Comedian Harmonists

Das bekannte Berliner Vokalensemble Comedian Harmonists feierte in den 1930er-Jahren großartige Erfolge und hat Titel wie „Ein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“, „Wochenend und Sonnenschein“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“ weltberühmt gemacht. Holzmann bezeichnet die Künstler gerne als Urväter der Boygroups und Wegbereiter des „Vokal-Pop“. Doch das Ensemble wurde ab 1934 von den Nationalsozialisten mit Auftrittsverboten belegt, weil Gründer Harry Frommermann und zwei weitere Künstler jüdischer Herkunft waren. Im Jahr darauf kam das endgültige Aus der Originalbesetzung.