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Mourning Florian (32)

The life-saving epinephrine auto-injector was in the other car

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25.08.2026 18:00
Whether it’s a hornet (above), a wasp, or a bee that stings—for people with allergies, it makes ...
Whether it’s a hornet (above), a wasp, or a bee that stings—for people with allergies, it makes little difference.(Bild: Krone-Collage/AFP, Bestattung Eichberger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Firefighters and an entire town in Upper Austria’s Innviertel region are in mourning: A 32-year-old man with allergies died after being stung by a hornet. What makes this particularly tragic is that Florian (32) had forgotten his life-saving epinephrine auto-injector—it was in the other car.

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“We’re going to miss Florian terribly. He was always there when needed, reliable, and a great comrade. He was my best friend and my daughter’s godfather.” Thomas Hippesroither, commander of the Emprechting Volunteer Fire Department in Hohenzell, is struggling to come to terms with the loss of his treasurer.

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