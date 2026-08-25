Lungau: Sanierungsarbeiten an der Katschbergstraße

„Im alpinen Gelände in einem Steilhang ist diese Arbeit besonders herausfordernd“, erklärt Grimming. Ein für die Sanierung eingesetzter Kran steht auf einem eigens errichteten Fundament, das mit sechs Meter tiefen Pfählen im Untergrund verankert wurde. Für Salzburg ist die Katschbergstraße eine wichtige Verkehrsverbindung und wird von Einheimischen sowie Pendlern genutzt. Die B99 ist insbesondere im Winter stark frequentiert. Ziel sei es, die Infrastruktur zeitgemäß zu halten und die Straßen dabei mit möglichst wenig Beeinträchtigungen zu sanieren.