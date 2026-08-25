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1,5 Millionen Euro

Lungau: Sanierungsarbeiten an der Katschbergstraße

Salzburg
25.08.2026 11:10
Die Arbeiten erfolgen in steilen Gelände.
Die Arbeiten erfolgen in steilen Gelände.(Bild: Land Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für 1,5 Millionen Euro wird die B99 Katschbergstraße bei Tweng im Lungau sicherer gemacht. Die Stützkonstruktion unter der Sprengerreitgalerie wird umfassend saniert. Die Arbeiten im steilen Gelände sind aufwendig und sollen noch vor dem Winter abgeschlossen werden.

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Bei Tweng im Lungau wird die B99 Katschbergstraße umfassend abgesichert. Die talseitige Stützkonstruktion unter der Sprengerreitgalerie stammt aus dem Jahr 1967 und wird generalsaniert. Die Stützkonstruktion sichert die B99 und leitet die Lasten der Lawinengalerie ins Erdreich ab. Die Arbeiten laufen seit Juni und sollen bis zum Winter abgeschlossen sein, so Projektleiter Markus Grimming vom Land Salzburg. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro.

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„Im alpinen Gelände in einem Steilhang ist diese Arbeit besonders herausfordernd“, erklärt Grimming. Ein für die Sanierung eingesetzter Kran steht auf einem eigens errichteten Fundament, das mit sechs Meter tiefen Pfählen im Untergrund verankert wurde. Für Salzburg ist die Katschbergstraße eine wichtige Verkehrsverbindung und wird von Einheimischen sowie Pendlern genutzt. Die B99 ist insbesondere im Winter stark frequentiert. Ziel sei es, die Infrastruktur zeitgemäß zu halten und die Straßen dabei mit möglichst wenig Beeinträchtigungen zu sanieren.

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