Wehrmauer am Mönchsberg wird instand gesetzt

Die Stadt Salzburg saniert die historische Wehrmauer beim Bürgermeisterloch am Mönchsberg. Bis Herbst 2027 werden fünf Mauerabschnitte gesichert und erneuert. Die Kosten betragen rund 1,2 Millionen Euro.
Nach dem Aufbau der Gerüste und umfangreichen Reinigungsarbeiten läuft nun die eigentliche Sanierung von fünf unterschiedlich stark beschädigten Mauerabschnitten. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2027 dauern.
„Derzeit wird die Mauerkrone instand gesetzt. Außerdem wird das Mauerwerk neu verfugt. Wir schauen uns jeden Bereich vor Ort genau an und entscheiden je nach Zustand, welche Maßnahmen notwendig sind. So arbeiten wir uns Schritt für Schritt und teilweise Stein für Stein durch die einzelnen Mauerabschnitte“, erklärt Josef Kirchberger, technischer Sachbearbeiter des Hochbauamts.
Eine besondere Herausforderung ist die Lage direkt neben dem stark frequentierten Oskar-Kokoschka-Weg und im steilen Gelände. Deshalb kann es während der Bauarbeiten vorübergehend zu Verengungen, Behinderungen und geänderten Verkehrsführungen kommen. Einzelne Bereiche werden aus Sicherheitsgründen abgesperrt.
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