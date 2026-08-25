Wehrmauer am Mönchsberg wird instand gesetzt

„Derzeit wird die Mauerkrone instand gesetzt. Außerdem wird das Mauerwerk neu verfugt. Wir schauen uns jeden Bereich vor Ort genau an und entscheiden je nach Zustand, welche Maßnahmen notwendig sind. So arbeiten wir uns Schritt für Schritt und teilweise Stein für Stein durch die einzelnen Mauerabschnitte“, erklärt Josef Kirchberger, technischer Sachbearbeiter des Hochbauamts.