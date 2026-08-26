Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Initiative hinterfragt

Klinikum Süd ja, aber warum nicht am 2. Standort?

Niederösterreich
26.08.2026 09:15
Eine Fotomontage (unterer Bildteil) sagt mehr als viele Worte: Ist der Standort „Alte Au“ besser ...
Eine Fotomontage (unterer Bildteil) sagt mehr als viele Worte: Ist der Standort „Alte Au“ besser als das etwas entfernte, zweit gereihte „Zwiefeld“? Eine Bürgerinitiative stellte laut offiziellem Entscheidungsplan hier neue Nachforschungen an.(Bild: Krone KREATIV/Andi Leisser, stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Ist der „zweite Standort die erste Wahl“ für das Klinikum Weinviertel Süd in Stockerau? Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Bürgerinitiative. Und das nicht ohne „gewichtige“ Argumente: Man habe streng nach Bewertungskriterien noch einmal „nachgerechnet“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Da die Argumente der Standortkommission recht punktgenau präsentiert wurden, haben wir denselben Weg eingeschlagen.“ Eine Bürgerinitiative hat jetzt die 480 Seiten umfassenden Unterlagen von Kennern der jeweiligen Sparte unter die Lupe nehmen lassen.

Lesen Sie auch:
Georg Ecker (Grüne) hinterfragt den geplanten Standort der neuen Weinviertel-Klinik.
Zweifel am Standort
Fragen-Marathon zum neuen Spital im Weinviertel
06.05.2026
Standort-Suche läuft
In zehn Jahren hat Weinviertel eine „Super-Klinik“
27.02.2026
NÖ-Gesundheitspolitik
Klinik-Standort fix: Stockerau erhält Zuschlag
20.04.2026

Nicht nur dagegen sein – hier hat man die Grundlagen überprüft
„Anstatt das Projekt grundsätzlich abzulehnen, haben wir uns das angesehen, nachberechnet und präsentieren stichhaltig genau jene Daten, die die Expertenrunde ebenfalls bewertet haben“, so ein Sprecher jener Bürgerinitiative, deren Mitglieder sich aus dem Verein „Tunnel und grüner Übergang“ gebildet haben.

Zitat Icon

Ich werde bei der Präsentation dabei sein. Jeder Bürger soll seine Sicht aufzeigen können, wenngleich hier die Meinungen sehr different sind.

Andrea Völkl, Bürgermeisterin von Stockerau

Bild: Andi Leisser

Punkt für Punkt die Bewertungskriterien noch einmal neu bewertet
Bei ihrem Vergleich kommen die Standort-Kritiker auf andere Ergebnisse: „Der Bewertungsabstand zwischen der Alten Au und dem zweit gereihten Ort ist nicht so groß wie propagiert wurde“, heißt es. Warum das Stockerauer „Wiesfeld“ laut den Berechnungsdaten die besseren Karten hat, präsentiert man Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal Stockerau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
26.08.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
205.960 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
175.518 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
104.058 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3481 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
2024 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1547 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf