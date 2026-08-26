Klinikum Süd ja, aber warum nicht am 2. Standort?

Punkt für Punkt die Bewertungskriterien noch einmal neu bewertet

Bei ihrem Vergleich kommen die Standort-Kritiker auf andere Ergebnisse: „Der Bewertungsabstand zwischen der Alten Au und dem zweit gereihten Ort ist nicht so groß wie propagiert wurde“, heißt es. Warum das Stockerauer „Wiesfeld“ laut den Berechnungsdaten die besseren Karten hat, präsentiert man Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal Stockerau.