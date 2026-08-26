Klinikum Süd ja, aber warum nicht am 2. Standort?

Ist der „zweite Standort die erste Wahl“ für das Klinikum Weinviertel Süd in Stockerau? Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Bürgerinitiative. Und das nicht ohne „gewichtige“ Argumente: Man habe streng nach Bewertungskriterien noch einmal „nachgerechnet“.
„Da die Argumente der Standortkommission recht punktgenau präsentiert wurden, haben wir denselben Weg eingeschlagen.“ Eine Bürgerinitiative hat jetzt die 480 Seiten umfassenden Unterlagen von Kennern der jeweiligen Sparte unter die Lupe nehmen lassen.
Nicht nur dagegen sein – hier hat man die Grundlagen überprüft
„Anstatt das Projekt grundsätzlich abzulehnen, haben wir uns das angesehen, nachberechnet und präsentieren stichhaltig genau jene Daten, die die Expertenrunde ebenfalls bewertet haben“, so ein Sprecher jener Bürgerinitiative, deren Mitglieder sich aus dem Verein „Tunnel und grüner Übergang“ gebildet haben.
Ich werde bei der Präsentation dabei sein. Jeder Bürger soll seine Sicht aufzeigen können, wenngleich hier die Meinungen sehr different sind.
Andrea Völkl, Bürgermeisterin von Stockerau
Bild: Andi Leisser
Punkt für Punkt die Bewertungskriterien noch einmal neu bewertet
Bei ihrem Vergleich kommen die Standort-Kritiker auf andere Ergebnisse: „Der Bewertungsabstand zwischen der Alten Au und dem zweit gereihten Ort ist nicht so groß wie propagiert wurde“, heißt es. Warum das Stockerauer „Wiesfeld“ laut den Berechnungsdaten die besseren Karten hat, präsentiert man Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal Stockerau.
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