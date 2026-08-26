Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Muster-Gerichtsurteil

Gemeinde muss Initiative Plakatgebühr zurückzahlen

Niederösterreich
26.08.2026 14:00
Initiativensprecher Preyer: „Wird wurden zu Unrecht abkassiert bei den A-Werbeständern. Jetzt ...
Initiativensprecher Preyer: „Wird wurden zu Unrecht abkassiert bei den A-Werbeständern. Jetzt liegt das Urteil eines Fehlers vor, und die Veranwortlichen gehen dazu verbal auf Tauchstation . . . “(Bild: zVg)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Nicht nur, dass sich die Gemeindeväter von Retz – im Gegenteil zu anderen Standorten – nicht am Protest gegen eine bevorstehende Schließung beteiligt hatten. Jene Plakate, mit der eine Bürgerinitiative zur  Großdemonstration vor dem Landhaus einluden, wurden trotz Protesten in Rechnung gestellt, obwohl andere Plakataktionen Unterstützung erhielten. Ein Urteil des Landesverwaltungsgerichts überraschte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Kommentarlos“, wie Initiativenchef Rudolf Preyer berichtet, landete die „Gebrauchsabgabe“ von 456 Euro, die die Gemeinde Retz zuvor trotz Protesten von #Notarztmussbleiben einkassiert hatte, wieder auf deren Konto. Das ist umso ärgerlicher, da die vollständige Abwesenheit der Retzer Stadtregierung bei der beworbenen Demonstration durch Abwesenheit glänzte: Während zahlreiche Gemeinden politische Vertreter entsandten, blieb die Spitze von Retz der Veranstaltung fern. Viele Demonstrierende äußerten Unverständnis: „Gerade jetzt wäre ein geschlossenes Auftreten wichtig gewesen. Schweigen ist hier das falsche Signal.“

Lesen Sie auch:
Eine große Delegation aus Retz kam zur Landhaus-Demonstration zwecks Gesundheitsplan 2040+.
Krone Plus Logo
Nach der Demonstration
„Notfall“ in NÖ: Nun geht es um das Notarztthema
24.04.2026
Ein gesamter Bezirk
24 Ortschefs geeint für Erhalt des Notarztes Retz
03.10.2025

„Kalte Schulter“ bei Ablehnung – nun auch bei der Rücküberweisung
Umso ärgerlicher, dass die Gebühren für die sogenannten A-Werbeständer von der Gemeinde in Rechnung gestellt worden waren. Obwohl, wie man seitens der Initiative betonte, wie auch andere Anspruch auf Werbung für freie Meinungsäußerung hätte.

Die Rechnung wurde im Wortsinn ohne den Gerichtshof gemacht
Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat in einer  aufsehenerregenden Erkenntnis nun die Rückzahlung des geforderten Betrages vorgeschrieben – mit einer für viele doch überraschenden Entscheidung: Die Gemeinde muss retour überweisen. Freilich alles andere als freiwillig. Begründung: Laut Spruch des Landesverwaltungsgerichts hatte die Stadtführung den Betrag „zu Unrecht eingefordert“. Denn: „Es wurde hier nur kassiert, aber zuvor die gesetzlich zwingende Gebrauchsabgabe nicht vorgeschrieben“, so Preyer. Die Gemeinde dürfte wohl etwas verärgert über ihren gesetzlichen Lapsus sein, ist zu mutmaßen. „Keine Erklärung oder Entschuldigung kam“, sieht Preyer den Fall trotzdem als Muster für ähnlich gelagerte andere Fälle in Fällen von versäumten Vorschreibungen der Gebrauchsabgabe.

Musterfall für ähnliche, voreilige „Abkassier-Aktionen“
Die Abgabe war illegal, was nun höchstgerichtlich bestätigt worden ist.
Kurz formuliert: „Das Urteil ist ein deutliches Signal an alle Gemeinden Niederösterreichs: Abgaben dürfen nur dort eingehoben werden, wo die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.“ Und darauf sollte man als Kommune schon achten, bevor man bei Bürgerprotesten die Hand aufhält . . . 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
26.08.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
208.480 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.345 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
132.391 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3503 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1826 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1399 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf