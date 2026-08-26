Gemeinde muss Initiative Plakatgebühr zurückzahlen

Die Rechnung wurde im Wortsinn ohne den Gerichtshof gemacht

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat in einer aufsehenerregenden Erkenntnis nun die Rückzahlung des geforderten Betrages vorgeschrieben – mit einer für viele doch überraschenden Entscheidung: Die Gemeinde muss retour überweisen. Freilich alles andere als freiwillig. Begründung: Laut Spruch des Landesverwaltungsgerichts hatte die Stadtführung den Betrag „zu Unrecht eingefordert“. Denn: „Es wurde hier nur kassiert, aber zuvor die gesetzlich zwingende Gebrauchsabgabe nicht vorgeschrieben“, so Preyer. Die Gemeinde dürfte wohl etwas verärgert über ihren gesetzlichen Lapsus sein, ist zu mutmaßen. „Keine Erklärung oder Entschuldigung kam“, sieht Preyer den Fall trotzdem als Muster für ähnlich gelagerte andere Fälle in Fällen von versäumten Vorschreibungen der Gebrauchsabgabe.