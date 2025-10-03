24 Ortschefs geeint für Erhalt des Notarztes Retz

In einem offenen Brief an die Landesregierung spart man weder mit Argumenten, noch mit Direktheit: „Aufgrund des Faktums, dass auch die Rettungsorganisation einer Erhaltung des NEF-Standortes („Noteinsatzfahrzeug“) Retz zugestimmt hat, appellieren wir dringend an die Verantwortlichen, die Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen – wir sehen sie hier sogar in der Pflicht!“, so auch der Abgeordnete Richard Hogl in Richtung St. Pölten. Ein weiterer Ruf gilt der Erhaltung des Klinikstandortes idealerweise im westlichen Weinviertel. Dies sei eine einmalige Chance für die Region und vor allem auch für alle potenziellen Patienten in den umliegenden Bezirken. Dem nicht genug: Man ruft die Bürger auf, nicht inne zu halten, sondern „sich an der Diskussion weiter zu beteiligen und ihre Stimme für eine zukunftssichere Gesundheitspolitik zu erheben“, heißt es weiter.