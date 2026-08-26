20 Jahre! VAZ feiert großes Festival-Jubiläum

Seit 20 Jahren finden auf dem Areal und im VAZ in St. Pölten Festivals und Großevents statt. Stars wie Will Smith, Linkin Park, Grace Jones oder Uriah Heep standen hier bereits auf der Bühne.
Im vergangenen Jahr wurden 25 Jahre Frequency gefeiert. Heuer beging die Landeshauptstadt selbst ihr 40-Jahre-Jubiläum. Und auch das VAZ in St. Pölten darf sich über einen „Runden“ freuen: Denn seit dem Jahr 2006 fanden zahlreiche Festivals in der Stadt an der Traisen statt. Denn Startschuss dazu liefert das NUKE-Festival – nachdem es bereits 2005 nach Hangrutschen in Hofstetten-Grünau (dem damaligen Austragungsort) am Areal des VAZ „Unterschlupf“ fand. Damit war nicht nur eine neue Festival-Ära geboren, sondern auch die Partnerschaft zwischen VAZ, der Stadt St. Pölten als „Herbergsgeber“ und Musicnet/Barracuda als Veranstalter besiegelt.
Zehntausende Besucher jährlich
Noch im selben Jahr folgte das Lovely-Days-Festival (2006 etwa mit dem letzten Open-Air-Konzert von The Who in Österreich, seit 2009 lockt das Frequency bis zu 50.000 Besucher an. Für die zwanzigjährige Zusammenarbeit wurde Frequency-Veranstalter Harry Jenner heuer von VAZ-Geschäftsführer René Voak gedankt.
Großes Staraufgebot in 20 Jahren
Aber auch Events wie das Mittelalterspektakel mit Saltatio Mortis oder In Extremo, das Holifestival und das Beatpatrol fanden hier statt. Stars wie Avicii, Marshmello, Parov Stelar oder Billie Eilish, Ed Sheeran, The Offspring, Lenny Kravitz oder die Beastie Boys gaben sich in St. Pölten die Klinke in die Hand. „Es ist schon beeindruckend, welche Acts hier in St. Pölten aufgetreten sind. Die Festivals – dafür ist Harry Jenner und auch der Stadt St. Pölten zu danken – haben sich zu dem positiven Imagetreiber für die junge Hauptstadt entwickelt“, so Voak.
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