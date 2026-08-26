20 Jahre! VAZ feiert großes Festival-Jubiläum

Im vergangenen Jahr wurden 25 Jahre Frequency gefeiert. Heuer beging die Landeshauptstadt selbst ihr 40-Jahre-Jubiläum. Und auch das VAZ in St. Pölten darf sich über einen „Runden“ freuen: Denn seit dem Jahr 2006 fanden zahlreiche Festivals in der Stadt an der Traisen statt. Denn Startschuss dazu liefert das NUKE-Festival – nachdem es bereits 2005 nach Hangrutschen in Hofstetten-Grünau (dem damaligen Austragungsort) am Areal des VAZ „Unterschlupf“ fand. Damit war nicht nur eine neue Festival-Ära geboren, sondern auch die Partnerschaft zwischen VAZ, der Stadt St. Pölten als „Herbergsgeber“ und Musicnet/Barracuda als Veranstalter besiegelt.