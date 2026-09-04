Alexander Eder live in der ShoppingCity Seiersberg

Eine der markantesten Stimmen Österreichs kommt in die ShoppingCity Seiersberg: Am 11. September 2026 steht Alexander Eder mit seiner Band live auf der Bühne. Schon ab 16 Uhr sorgen TORIA & DJ für Stimmung. Das Beste: Der Eintritt ist frei!
Vom TV-Talent zum österreichischen Popstar: Bekannt wurde der gebürtige Niederösterreicher 2018 durch „The Voice of Germany“, wo er mit seiner außergewöhnlich tiefen Stimme auf Anhieb für Aufsehen sorgte und bis ins Viertelfinale kam. Längst hat sich Alexander Eder jedoch weit über die Castingshow hinaus als eigenständiger Künstler etabliert.
Heute zählt Eder zu den erfolgreichsten jungen österreichischen Musikern im deutschsprachigen Raum. Mehr als drei Millionen Fans folgen ihm allein auf TikTok, seine Tourneen führen ihn durch Österreich, Deutschland und die Schweiz und sein Album „Quer durch die Bank“ schaffte es bis auf Platz 4 der österreichischen Albumcharts sowie an die Spitze der deutschen Pop-Charts.
Diese Stimme muss man live erleben!
Vor allem live hat sich Alexander Eder einen Namen gemacht: Mit seiner unverwechselbaren Reibeisenstimme, enormer Energie und einer mitreißenden Bühnenpräsenz begeistert er sein Publikum bei eigenen Tourneen ebenso wie auf großen Festival- und Konzertbühnen. 2026 und 2027 begleitet Alexander Eder mit seiner Band zudem UNHEILIG als Support-Act auf deren großer „Liebe, Glaube, Monster“-Tour – ein weiterer Meilenstein in der Karriere des 27-jährigen Österreichers.
Gratis-Konzert in der ShoppingCity Seiersberg!
Am 11. September gibt es Alexander Eder nun hautnah und bei freiem Eintritt in der ShoppingCity Seiersberg zu erleben. Ein Konzert-Highlight, das nicht nur eingefleischte Fans ansprechen dürfte.
Shopping-Vielfalt für die ganze Familie
Mit über 180 Shops, darunter mehr als 30 Restaurants und Cafés, ist die ShoppingCity Seiersberg das größte Einkaufszentrum im Süden Österreichs. Helle, weitläufige Malls und ein vielfältiges Angebot sorgen für Shoppingvergnügen und eine angenehme Atmosphäre für die ganze Familie.
Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten: Im Kinder-Löwenland wartet professionelle und aktive Betreuung, während die Großen entspannt shoppen können.
Mehr Infos: www.shoppingcityseiersberg.at