Sensational! Ronaldinho Signs with an Italian Club

At least one competitive match

Ronaldinho and the club had surprisingly announced in June that the Brazilian would be joining the Serie C team. Ronaldinho played his last professional match in 2015 for Fluminense Rio de Janeiro. A little more than two years later, he officially retired. According to the “Gazzetta dello Sport,” Ronaldinho is expected to play at least one competitive match for Ravenna and cap off his career with a final goal in Italy. However, his involvement with the club is said to extend far beyond that. According to the “Gazzetta,” he is also set to be involved in business ventures related to the club and its president, Ignazio Cipriani.