Error by a Government Agency
Sheep Seizure Case Now Heads to the Supreme Court
The case involving the seizure of 49 sheep in Steinerkirchen an der Traun in Upper Austria has taken a new turn. While the farmer is already awaiting the return of his animals following a decision by the Provincial Administrative Court, the district authority intends to appeal the ruling, and there is also another proceeding underway.
The seizure of 49 sheep in Steinerkirchen/Traun is set to become a case for the Supreme Court. After the Provincial Administrative Court ruled that the seizure was unlawful—because although the authorities deemed there to be an “imminent danger,” they left the animals in the barn for another seven weeks—the animals should actually be returned by Pfotenhilfe Lochen.
“We are preparing an appeal and also a motion for suspensive effect,” District Administrator Elisabeth Schwetz confirmed in response to a query from *Krone* regarding the case’s progression to the Federal Administrative Court. The plan is to return the sheep only once the proceedings regarding an imposed ban on keeping animals have been concluded.
Further Hearing
The hearing is scheduled for September 10 at the Provincial Administrative Court. The reasoning: They do not want to risk transporting the animals unnecessarily often. “The immediate ban on keeping animals has also been lifted,” says attorney Benjamin Biberhofer, who represents farmer Roland Sch. (41) and is demanding that the animals be returned to his client.
Condition Worse Than Expected
There’s a new development from Pfotenhilfe Lochen. When the animals were taken in, their condition was not considered critical, but now spokesperson Jürgen Stadler says that after shearing, it became clear just how emaciated the animals were. Furthermore, they were heavily infested with parasites. Four sheep have since died. The district administration has ruled out any compensation: “They were taken in while sick.”
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