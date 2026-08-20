Rennradler von Pkw erfasst: Mit Heli ins Spital

Böser Verkehrsunfall am Mittwochabend in Westendorf (Bezirk Kitzbühel)! Ein 35-jähriger Rennradfahrer kollidierte mit dem Pkw eines Einheimischen (73) und stürzte. Dabei verletzte er sich und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Der 35-jährige Deutsche war mit seinem Rennrad auf der Windauer Straße von Rettenbach in Richtung Westendorf unterwegs. Gegen 18.25 Uhr sollte es zu einem folgenschweren Zwischenfall kommen.
Denn zu diesem Zeitpunkt war auch ein 73-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw in die gleiche Richtung unterwegs. Als der Pkw den Radfahrer überholte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision.
Der Radfahrer trug zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Fahrradhelm.
Die Polizei
Dabei kam der 35-Jährige zu Sturz und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. „Der Radfahrer trug zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Fahrradhelm“, schildert die Polizei. Der Pkw-Lenker setzte umgehend den Notruf ab und leistete Erste Hilfe.
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. Am Rennrad und am Pkw entstand leichter Sachschaden.
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